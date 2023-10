Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 26 ottobre, Perla Vatiero ha mandato una lettera al suo ex Mirko Brunetti. Il 26enne rietino ha ammesso di non poter dimenticare il passato, ma ha anche aggiunto di pensare esclusivamente a Greta Rossetti, con la quale il rapporto pare in stand by. L’ex tentatrice, però, ha dichiarato che Mirko sarebbe ancora innamorato di Perla: “Lui la ama ancora”.

Ex tronista sul triangolo Mirko-Perla-Greta

“Stavo curiosando un po’ sui social, ho notato che c’è sempre al Gf un via vai di ex e mi è appena apparso un post che mi ha fatto sorridere. Per questo ne voglio parlare con voi, poi è il mio pensiero personale. Dico, lei dice che sta parlando di sentimenti veri mentre la relazione precedente è terminata cinque mesi fa quindi che se ne parla a

fare. Nel caso quelli sono hype no? Qui mi viene un grosso dubbio – riportano le colleghe di IsaeChia.it –. Quello che ci tengo a dire – ed è il mio pensiero – tu hai intrapreso una relazione con un ragazzo che prima era fidanzato. Anzi, era fidanzato durante un programma quindi dovevi aspettartelo che poteva succedere questa cosa. Non capisco perché adesso c’è tutta questa bufera

mediatica su una cosa che era palese che succedesse. Poi, per carità, uno si può innamorare.

La persona era impegnata, e nessuno qui vuole fare la santarellina, però è anche vero che si poteva anche gestire in maniera diversa. Nel senso che si aspettava un po’, si vedeva un po’ fuori com’era la situazione veramente. Se quella relazione era veramente chiusa definitivamente oppure se c’era ancora qualcosa da dirsi. Dare magari un po’ di tempo

a quella coppia. Invece non c’è stato questo. Dopo quella volta c’è stato tutto troppo e secondo me è stato propio questo l’errore. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità di quello che sceglie nella vita, in generale. La nostra vita è nostra, non diamo la colpa agli altri.

Se io decido di farmi male, la colpa è mia, non di quello che mi fa del male. Chi mi entra in casa e fa qualcosa a casa mia lo fa per colpa mia. Perché io l’ho fatto entrare”.