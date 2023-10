La nomination ricevuta da Beatrice Luzzi ha fatto infuriare Giuseppe Garibaldi, che al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello è sbottato contro l’attrice.

Garibaldi su Beatrice: "Adesso la smaschero"

Il bidello calabrese si è sfogato con Paolo Masella e Ciro Petrone, sparando a zero su Beatrice: “Se adesso non mandano i video di cui parla con Alex faccio un putiferio, perché lui è convinto di quello che ha detto. Io passo per la persona sbagliata, ma io non sono quello sbagliato in tutto questo. Anzi, la smaschero e dico tutto quello che mi diceva. Mi ha parlato male di tutti non ha risparmiato nessuno. Parlava male di tutti e io sono sempre stato zitto. Con quale faccia venivo poi da voi a ridere e scherzare quando mi sparlava di tutti?! Mi vergogno io per lei di quello che diceva.

Un sabato sera ha sparlato con me in segreto di Heidi. E non era un parlare per gelosia, ma dire cattiverie. Io poi non volevo esprimermi. E queste cose non le avevo ancora dette prima. In piscina ha parlato male di Max e Alex. Ma perché erano i protagonisti e gli antagonisti di questo gioco.

lei crea, fa, distrugge. Non mi sono mai permesso fino ad oggi di dire nulla contro di lei. Io non l’ho mai votata e l’ho sempre messa nei miei preferiti. E ora che fa? Perché lei sapeva, lei è giocatrice. Ha fatto la storia e poi l’ha distrutta, mettendo in una situazione pessima. Lei ora passa per la figura della santa.

Adesso però basta, perché se esco io lunedì pago tutta l’Italia, ma tutta, tutta. Pago tutti per farle votare contro. E lo faccio. Perché io arrivo sempre dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio sempre”.