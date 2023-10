Sulla Casa del Grande Fratello è volato un aereo con un messaggio indirizzato a Letizia Petris e Vittorio Menozzi.

“Più abbracci, meno paranoie. #Petrozzi”. Questo il consiglio dei fan dell’ingegnere, alle prese con una nuova ship dopo quella con Heidi Baci (#Baciozzi) e Anita Olivieri (#Vittonita). Sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, l’ingegnere è stato “spinto” in alcuni flirt con alcune sue coinquiline. Dapprima si è parlato di un interesse per Anita, poi di un suo avvicinamento ad Heidi. Tuttavia, Vittorio ha sempre specificato che nei confronti di quest’ultima non avrebbe mai provato altro se non una forte complicità, al contrario, invece, della bionda manager romana, nei confronti della quale non ha mai nascosto il suo interesse.

Probabilmente il pubblico ha notato una simpatia tra Vittorio e Letizia, o magari l’intento dell’aereo era quelli di innescare le gelosie di Paolo Masella – che si è già dichiarato alla Petris – e Anita Olivieri. Proprio quest’ultima, nonostante abbia detto a più riprese di non essere interessata a Menozzi, ha commentato in maniera piccata il messaggio: “Il bello è che lui non fa niente, manco respira", ha detto.