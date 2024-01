Risveglio burrascoso nella Casa del Grande Fratello. Questa mattina, Stefano Miele ha raccontato ad alcuni coinquilini che Perla Vatiero lo avrebbe aggredito “a parole” perché Monia La Ferrera russava.

“Io voglio evitare momenti imbarazzanti di notte… c’è Perla che mi aggredisce chiedendomi di farti smettere di russare – dice lo stilista rivolgendosi all’ex di Massimiliano Varrese -. Io sono sconvolto, nel senso glielo dovresti dire tu… Perla mi ha detto delle cose tipo parolacce di notte, senza neanche dirmi ‘scusami per favore, potresti’. Mi ha beccato e mi ha aggredito di notte, dicendomi… cioè, dico, adesso non è neanche carino dirlo ad alta voce. Però ti giuro, una roba che non ho mai visto in vita mia”.

Poco dopo, al suo risveglio, Greta Rossetti ha spifferato tutto a Perla, che si è infuriata tirando in mezzo anche Beatrice Luzzi: “Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole?”, dice rivolgendosi a Greta Rossetti. Poi aggiunge: “Glielo dico il giorno dopo ‘Amore, mi hai rotto che russi’. […] Ma il bello è che si è messa in mezzo pure Bea, hai capito? Eh no, però con me sbatte male, io non sono gli altri. Con me sbatte male, non si devono permettere, hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che dentro di me mi tocca, che mi fa del male? A me non mi fai niente, a me mi scivola proprio. Crede che io mi metto a piangere per lei? Che mi prendo l’esaurimento qua dentro per lei? Amore mio, ma dai… Brutte parole? Brutte parole vuol dire che l’ho chiamata pu**ana, ma tutto apposto?”.

In seguito, Perla ha deciso di affrontare Stefano, ed è stato un faccia a faccia durissimo. "Inizio a essere preoccupata, qui dentro inizio a preoccuparmi”, ironizza l’ex di Mirko Brunetti, per poi chiedere a Stefano di parlare. Dopo svariato tempo, il concorrente raggiunge la concorrente campana che gli chiede: "Che brutte parole avrei detto a Monia?". Miele smentisce sottolineando di non aver mai detto queste cose, di aver detto che Perla ha urlato, ha inveito parole nell'aria, ma che non erano rivolte a Monia: "Lo stavi dicendo nell'aria, a me le hai dette". Perla chiarisce che gli aveva chiesto il favore di svegliare Monia, non ha mai offeso nessuno, né utilizzato parole pesanti nei suoi confronti. Stefano ribatte dicendo che, invece, i fatti sono andati diversamente. Qui la Vatiero chiarisce al coinquilino che ha raccontato in Casa una versione che adesso sta smentendo. Lo stilista coinvolge Greta e Monia che confermano quanto raccontato a Perla che continua: "Sono cara e buona, ma se mi metti in bocca parole che non esistono con me sbatti contro un muro enorme".

La discussione prosegue a lungo senza arrivare a una conclusione, almeno fino a quando Monia chiarisce: "Mi hai detto che dovevo calmarla", cosa che conferma anche Greta. Stefano abbandona il confronto e questo fa arrabbiare Perla che sottolinea che ci vuole coraggio ad avere una discussione, il suo parere, condiviso dai concorrenti, è che Stefano prima provoca, poi davanti a un chiarimento cambia versione, rigira i fatti, racconta cose non vere: "Poi se ne va e non sa affrontarti".

Perla, non soddisfatta dal confronto, raggiunge il concorrente in bagno ribadendo questo concetto: "Se sei questo tipo di persona, prendo le distanze". Stefano chiarisce di non aver voluto svegliare Monia perché si è sentito imbarazzato e l'accusa del concorrente si sposta sui modi della concorrente: "Non mi hai chiesto permesso". Perla resta sbigottita dai cambi di versione di Stefano, il quale sottolinea che la coinquilina non ha modi cortesi e gentili. La concorrente ritorna sul punto: "Mi hai accusata di cose non vere". Tra i due continua questo battibecco, sotto agli occhi dei coinquilini, fino a quando Stefano conclude: "Tu non mi hai chiesto di svegliare Monia, me l'hai imposto!".

Ad ogni modo, Perla non ha alcuna intenzione di passare sopra alla questione, e ha detto che nella puntata di domani è pronta a “rovinare” Stefano.