Ieri mattina, nella Casa del Grande Fratello c’è stata un’accesissima discussione tra Stefano Miele e Perla Vatiero. Ma a finire nel mirino dell’ex di Mirko Brunetti è stata anche Beatrice Luzzi, e la tensione è salita ai livelli di guardia. L’attrice sarebbe colpevole di aver difeso lo stilista e di aver chiesto a Perla di lavare i piatti. Durante il party di ieri sera, la Vatiero ha iniziato a lamentarsi della Luzzi con Greta Rossetti, Paolo Masella e Letizia Petris, dicendosi pronta allo scontro frontale con la coinquilina.

Perla pronta allo scontro con Beatrice

“Mi ha detto che c’erano da fare i piatti. Aspetto solo domani. Mi tremano le mani! Lei vuole dire a tutti quello che devono fare, ma con me ha sbagliato. Con me ha proprio preso un palo. Più mi dici una cosa e più non la faccio. Io le cose in casa le faccio per tutti, ma non quando le dice lei. Non le faccio perché lei lo dice a chi vuole. E non lo deve fare perché io non sono… Lei ha bene in testa cosa fare, assolutamente. Peggio per lei, io ho la vita mia e sono serena. Ho altre cose a cui pensare, le mie mancanze, sono qui da due mesi. Mi inizia a colpire nei mesi di debolezza.

Se riesce ad averti sotto controllo bene, altrimenti nulla. Ora punta me, sta trovando il momento giusto per attaccarmi e fare una questione con me. Ma io gliela do, io glielo dico, vieni… fallo. Non tengo nulla da fare. Mi fa passare il tempo. In qualche modo li devo passare questi due mesi. Senti la tensione? Sì ma lei non ha capito proprio nulla. Mi faccia passare il tempo, mi venga a stuzzicare. Io ho altri problemi nella vita ho 25 anni Se lei non ha problemi e pensa a fare solo queste cose, allora il problema è suo e non mio. Anche Letizia mi ha detto che lei ha detto che io penso solo a me stessa, la prima frecciatina. Letizia mi ha detto tutto. Io in puntata sai che dico? Chi fa le pulizie in bagno?!”.

Mentre Perla stava parlando è arrivata Beatrice e le si è messa davanti. Come avrà reagito la concorrente campana? È rimasta qualche istante in silenzio e poi ha detto: “Scusatemi, ma in tutto ciò dov’è Giuseppe?”.