Il tema della scarsità d’igiene e della pulizia nella Casa del Grande Fratello torna prepotentemente d’attualità. Durante la passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Orietta Berti, che vestiva i panni di opinionista, aveva più volte redarguito gli inquilini invitandoli ad occuparsi delle faccende domestiche.

Alcune settimane fa, Letizia Petris è stata protagonista di un gesto che ha indignato i telespettatori. La fotografa, infatti si è pulita le scarpe sul piano della cucina con la spugna con la quale vengono lavati i piatti. Se la faccenda non sembra aver urtato troppo gli inquilini della Casa presenti in quel momento, il pubblico ha avuto invece parecchio da ridire sul gesto di Letizia. "Evidentemente lo fa anche a casa sua", ha commentato un utente. "Bravissima, un'igiene unica". E ancora: "Sbaglia il GF che non li rimprovera".

Ad inizio gennaio, anche Greta Rossetti si era lamentata delle pessime condizioni igieniche di un luogo della Casa in particolare, ovvero la sauna. L’ex di Mirko Brunetti, Sergio D'Ottavi e Perla Vatiero sono entrati in sauna. Ad un tratto, Greta ha guardato piuttosto incredula le condizioni della sauna. “No, io qui non ci metto la testa”, ha detto, indispettita. “Ma lo vedi in che condizioni è? È troppo sporca. Ho i capelli bagnati, non mi stendo su tutta questa sporcizia. Ci metto qualcosa sotto, tipo quell'asciugamano blu”. A quel punto ha indicato un asciugamano poco distante. "Ma ti pare? Troppa sporcizia, troppi batteri. Finisce che mi prendo una malattia!”. Perla, di fronte a quella reazione, non ha trattenuto una risatina. Sergio, invece, ha confermato le parole della Rossetti e si è espresso in una maniera piuttosto stizzita. "Hai ragione, la sauna fa schifo. Veramente, ma che schifo".

La scorsa settimana, un nuovo episodio ha scatenato l’indignazione dei telespettatori. Paolo Masella stava preparando un toast a Perla Vatiero quando gli è cascato il coltello dalle mani ed è caduto a terra. Il macellaio romano, come nulla fosse, l’ha raccolto e ha iniziato a spalmare la marmellata. Una scena che ha lasciato perplesso più di un utente sui social. Ma non è tutto.

Ieri sera, mentre preparava da mangiare, Rosy Chin ha fatto cadere un gambero per terra e, invece di riporlo nella pattumiera, l’ha rimesso nella teglia insieme agli altri. Ma non solo. Quando ha terminato la frittura, la ristoratrice italo-cinese ha gettato l’olio esausto del lavandino, scatenando la reazione furiosa dei telespettatori. “Questa tizia va denunciata. Ma lo sa che in Italia è proibito buttare l’olio esausto nel lavandino? Non contenta, stava facendo ustionare Federico, perché buttando l’olio bollente nel lavandino ha aperto l’acqua ed è schizzato addosso”, ha commentato un utente. E ancora: “E questa ha un ristorante?”.