Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, Mirko Brunetti ha attaccato ancora una volta Giuseppe Garibaldi: “C’è malizia da parte tua con Perla. Io non parlo di lei e non posso dirle nulla di negativo, ma sto parlando con te! La stai anche usando e fai i giochi di strategia”. L’accusa rivolta dall’ex gieffino al bidello calabrese non è piaciuta a Federico Massaro, che ha fatto una confessione a Fiordaliso: “Se Mirko ha detto quelle cose significa che non si fida così tanto di lei e delle sue capacità di giudicare una persona. Perla sta benissimo con Giuseppe. Mirko ha detto solo tante cavolate per fare il pavone. In puntata ha trovato le pa**e che qui dentro non aveva. Fino a ieri diceva che Giuseppe era un amico e adesso dice queste cose assurde. Perla è una ragazza intelligente e sveglia e lui deve lasciarla libera”.

Negli ultimi giorni, il modello ha continuato ad attaccare Mirko e, per tale ragione, Paolo Masella ha deciso di fermarlo: “Guarda che Mirko e Giuseppe non erano così amici come dici te. Poi Mirko aveva già detto questo fastidio a Giuseppe anche quando era qui dentro, quindi non è vero che se lo è inventato adesso che è fuori”. Federico ha replicato: “Ma poi cosa vuole da Perla? Adesso sono amici, lui l’ha persa”.

Alle parole di Massaro, il macellaio romano ha risposto facendo una confessione “particolare”: “No, stanno insieme! Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme. Come in che senso? Vabbè dai, si rimetteranno insieme, si vede chiaro da come si comporta lui e cosa fa lei e come reagisce”.

Intanto, durante un Confessionale, Perla ha ammesso che pensa ancora a Mirko: “Mirko non è un pensiero totalmente eliminato dalla mia testa. Sarei falsa a dire ‘no, non ho un pensiero nei confronti di Mirko…’”.