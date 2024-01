Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso non è ancora ben definito. Le due sembrano alternare momenti di amicizia ad un insieme di frecciatine e commenti velenosi. Nelle ultime ore, la cantante ha tirato fuori un argomento delicato, tirando in ballo il rapporto tra l’attrice e Vittorio Menozzi.

Durante una conversazione con Monia La Ferrera, Greta Rossetti, Letizia Petris e Perla Vatiero, Fiordaliso ha tirato in mezzo Beatrice: “Vittorio mi ha fatto prendere un ca**iatone da Bea. Io a lei voglio tanto bene, però lei Vittorio lo vuole avere sempre sotto controllo. Non glielo puoi toccare, è come suo figlio”.

Le parole della cantante hanno scatenato la reazione dei fan della Luzzi. “Pettegole. Altre che guardano la telecamera e sviano… Altre che intervengono, altre che ci mettono il carico. Vedremo come monteranno questa clip”, ha commentato un utente. E ancora: “Avete massacrato Grecia, invece Fiordaliso è molto peggio. Il suo vantaggio è che è più furba, fa la simpatica e ha il gruppo dalla sua parte”.