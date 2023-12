Il tema dell’igiene e della pulizia nella Casa del Grande Fratello torna prepotentemente d’attualità. Durante la passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Orietta Berti, che vestiva i panni di opinionista, aveva più volte redarguito gli inquilini invitandoli ad occuparsi delle faccende domestiche.

Nelle ultime ore, un gesto di Letizia Petris sta facendo il giro del web. La fotografa, infatti si è pulita le scarpe sul piano della cucina con la spugna con la quale vengono lavati i piatti!

Letizia Petris si è resa suo malgrado protagonista di una scena alquanto discutibile. La gieffina ha deciso di dare una pulita alle sue scarpe da ginnastica, ma lo ha fatto in maniera tutt’altro che “convenzionale”. Ha infatti poggiato la scarpa sul piano della cucina, e le ha pulite con la stessa spugna con la quale si lavano i piatti.

Se la faccenda non sembra aver urtato troppo gli inquilini della Casa presenti in quel momento, i telespettatori hanno avuto invece parecchio da ridire sul gesto di Letizia. "Evidentemente lo fa anche a casa sua", ha commentato un utente. "Bravissima, un'igiene unica". E ancora: "Sbaglia il GF che non li rimprovera".