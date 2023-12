Una nuova bufera si è abbattuta su uno dei concorrenti del Grande Fratello. Questa volta, a finire nell’occhio del ciclone è stato Giuseppe Garibaldi per alcune sue affermazioni sui gay. Il bidello calabrese, mentre parlava con Fiordaliso e Massimiliano Varrese, ha detto che “accetta i gay e che ha fatto un passo enorme": “Ascolta, già che li acc… ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale”. Massimiliano ha provato a fermarlo: “Prima di aprire la bocca rifletti bene!”. Garibaldi, però, ha continuato: “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”.

Sui social è scoppiata la rivolta e, come riportato dai colleghi di Biccy.it, in molti hanno attaccato duramente Giuseppe: “Pensa a essere Garibaldi e aver ‘fatto un passo enorme nell’accettare l’esistenza dei gay’, tirare pugni sul muro e fischiare le ragazze che si allenano. Poi piange perché gli danno del maschilista”. “Perché sarebbe un grande passo ‘accettare’ i gay? Non c’è nulla da accettare nell’orientamento”. “Se Beatrice fa una battutina sul Natale scoppia la bufera: “disgustoso” etc. Garibaldi dice davanti a loro che per lui è già tanto accettare i gay e loro ridono tranquillamente. O stare lì dentro li fa impazzire del tutto, o fanno proprio schifo”.

Nelle passate settimane, Garibaldi aveva già spiegato cosa intende per “accettare i gay”: “Da dove vengo io non era visto bene se tu eri amico di un ragazzo omosessuale. Pensa che non ci sono persone gay dichiarate nel mio paese. Durante un mio viaggio ho conosciuto una ragazza che era nata uomo. Io all’inizio non sapevo bene cosa pensare, lei l’ha capito e mi ha aiutato. Ha compreso il contesto da cui venivo. Mi ha raccontato la storia e quello che ha passato. Intanto la saluto e le dico grazie. Da quel momento mi sono promesso che piuttosto mi taglierò la lingua che avere ancora pregiudizi su persone che hanno una vita diversa dalla mia. Grazie a lei mi sono aperto e sono maturato. Se invece fossi rimasto nel mio paesino forse non sarebbe successo. Però grazie al cielo ora le cose a piccoli passi cambiano anche da dove vengo. Secondo me grazie anche ai ragazzi giovani che vanno al nord o all’estero e poi tornano nei paesini. Se uno dei miei fratelli facesse coming out? Se ami qualcuno devi aprirti e non puoi mettere muri e non accettare”.