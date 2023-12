Alcuni giorni fa, Marco Maddaloni ha rivelato che nella Casa del Grande Fratello ci sarebbe una sorta di “burattinaio” che tira le file delle dinamiche nell’ombra. Alfonso Signorini ha provato a fargli svelare l’identità di questo furbetto, ma il judoka non ha ceduto: “E lo vengo a dire a te? Non adesso, continuerò a scrutare e capire e poi magari lo dirò a tutti”.

Durante la cena della vigilia di Natale, Maddaloni ha finalmente rivelato a Beatrice Luzzi chi sarebbe il mago delle dinamiche occulte: “Io non sbaglio mai. Ho troppo intuito. Lui è troppo giocatore. Giuseppe? Sì. Lui è un bravo ragazzo, è una brava persona. Però è lui. Quando ti dissi quella cosa era vera. Il vero giocatore segreto è lui. Muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te siamo esterni a questo. A me e te ci vogliono bene da fuori. Non può manovrarci come fa con gli altri. E come vedi era proprio lui”.

L’attrice ha concordato con il coinquilino: “Arriverà in finale vedrai. Non solo lui, anche Anita. Sì muove i fili anche di Fiordaliso e Rosy. Concordo, non muove i nostri fili. Ci vogliono bene solo fuori? Vabbè meglio così è più importante”.

Subito dopo le rivelazioni di Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi è andata a parlare con Giuseppe Garibaldi per cercare di inchiodarlo: “Mi dicono che sei tu il burattinaio. Sì me l’hanno detto?”. “Che vuol dire questa parola? Ah, ma forse lo sei tu!”, ha replicato il bidello calabrese, che poi si è infuriato e avrebbe tirato un pugno al muro ferendosi alla mano.

Nel mentre, Garibaldi ha avuto modo di avere un confronto con Maddaloni il quale, però, ha negato di aver utilizzato il termine “burattinaio”. Tuttavia, nelle ultime ore è spuntato un video che sembrerebbe inchiodare il judoka. Marco, infatti pur non usando esplicitamente il termine “burattinaio” lo lascia comunque intendere, dicendo di vedere Giuseppe come “un giocatore che muove i fili”.