Giuseppe Garibaldi non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei confronti di Perla Vatiero. Parlando con Mirko Brunetti, il bidello calabrese si era lasciato scappare che gli sarebbe piaciuto provarci con lei, scatenando la reazione del ristoratore rietino: “Ti spacco i denti se lo fai!”.

Sulle pagine del settimanale Chi, Mirko ha tirato una frecciatina a Giuseppe: “Lui è furbo, si avvicina a tutte le donne. Si è avvicinato a Perla come a Beatrice, solo che con Perla non ci è riuscito".

Approfittando dell’assenza di Brunetti, che è stato eliminato dal Grande Fratello nelle scorse settimane, in occasione del compleanno di Perla, che ieri ha compiuto 28 anni ed ha festeggiato nella Casa insieme ai coinquilini, Garibaldi ha “rubato” un bacio alla Vatiero, con quest’ultima che è rimasta completamente spiazzata dal gesto del calabrese.

Il video è diventato virale su X (ex Twitter), ed è stato sommerso di commenti, tutt’altro lusinghieri, nei confronti di Giuseppe.

Mirko Brunetti su Greta Rossetti e Perla Vatiero

“Con Greta sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a sé stessa che alla parola ‘insieme’. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee su entrambe, sono due persone con cui ho provato tanto, non mi sono indifferenti”.