Nessuno, o quasi, avrebbe immaginato che Perla Vatiero e Greta Rossetti sarebbero potute andare d’accordo. Eppure, le due concorrenti del Grande Fratello, ex di Mirko Brunetti, stanno di fatto smentendo gran parte del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nel pieno della notte, Perla e Greta si sono ritrovate in camera da letto a chiacchierare. Hanno avuto una conversazione molto intime, durante la quale non sono mancate confidenze e menzioni al loro ex fidanzato. Greta Rossetti che ha fatto una confessione importante: “Però a casa mia non stavo bene, perché la situazione a casa non era bella. Quindi volevo tornare a Torino per stare da sola… Quindi ti capisco”, ha ammesso l’ex tentatrice. Nell’ascoltare queste parole, Perla Vatiero ha esclamato: “No, è brutto… esci fuori di cervello”. “Sì, poi le amicizie, devi sempre ricreare nuove amicizie”, ha spiegato ancora Greta. Ed è proprio in questo momento che Perla si è sentita in dovere di dire la sua, tirando in ballo anche Mirko: “Vabbè, non lo dire a me. Io a Rieti penso di essermi fatta una vera amicizia. Oh, ora devo fare qualcosa, mi devo buttare in mezzo, perché Mirko a Rieti a livello di amicizie… zero!”.

Sempre la Vatiero ha aggiunto: “Avevo diciotto anni, forse, ma lui era sempre fidanzato. Però, fondamentalmente, lui voleva stare con me. Ma era impossibile”. “Ah, ma non si poteva per cause di forza maggiore. Praticamente stava con lei ma la sua testa ce l’aveva da te”, ha esclamato Greta, con Perla che ha rivelato: “Quando avevo 21 anni mi mandò un messaggio dopo un anno e mezzo. Da lì poi lo raggiunsi nella casa al mare…”.