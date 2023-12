La faida di Santo Stefano tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a tenere banco. Attraverso post, stories e commenti su Instagram, la showgirl argentina e l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip non se le sono mandate a dire tra accuse e frecciatine velenose. E mentre il web è diviso tra chi a ragione e chi ha torto, Belen si è lasciata andare ad un nuovo sfogo nel quale ha parlato di minacce e ha svelato alcuni retroscena. In risposta ad alcuni utenti, la showgirl non si è di certo tirata indietro, soprattutto nei riguardi di Spinalbese.

Qualcuno le ha suggerito di lasciare sua figlia fuori dalle sue frustrazioni. Ma Belen Rodriguez, in totale disaccordo, ha spiegato che quello che fa è per protezione, suggerendo all’utente di evitare commenti di questo tipo nel suo profilo.Tra gli altri commenti si legge ancora: “Se mi minacciano, sia chi sia gli taglio la strada, e pure a te se continui a scrivere min***ate che non sai un bel niente”. A chi invece le ha detto che le liti in pubblico tra genitori andrebbero evitate, Belen di tutta risposta ha detto: “Si fanno per i bambini se si ricevono minacce, risolverò tutto davanti al giudice. Per i bambini questo ed altro”.

Degli altri commenti estrapolati tra le varie risposte di Belen citiamo anche: “Ma guarda mi credi sono ancora una volta senza parole, che andassero a lavorare, così non hanno tempo di essere cattivi. Chi non ha una vera occupazione rompe a chi ce l’ha”. La Rodriguez non ha più alcuna intenzione di tacere: “Adesso tremate perché sono tornata più forte di prima e non concedo più a nessuno di farmi fuori di nuovo”.

E non è mancata, ovviamente, anche una bordata rivolta ad Antonino Spinalbese, ma inevitabilmente anche a Stefano De Martino. Qualcuno ha chiesto a Belen Rodriguez come facesse a stare con l’ex vippone, e lei ha risposto: “Eh, sa mentire meglio di quanto voi crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!”.