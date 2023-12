Nel corso di una delle ultime puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ammonito Massimiliano Varrese, avvisandolo che se avesse continuato con i suoi atteggiamenti “discutibili” nei confronti di Beatrice Luzzi sarebbe stato squalificato.

Il piano messo a punto dall’attore sembra apparentemente cambiato, ma la sostanza no. Nelle ultime ore, Massimiliano non ha dato tregua alla collega ed ha continuato a punzecchiarla e a lanciarle frecciatine (oltre che ad aizzare gli altri inquilini contro di lei). Martedì notte, mentre la Luzzi stava giocando a carte con Vittorio e Stefano, Varrese è passato e a bassa voce ha detto: “Cara, purtroppo i passerotti volano e parlano e le cose ti arrivano all’orecchio lo stesso”.

Da settembre, Varrese ha provato più di un piano per tentare di mettere in difficoltà la sua “nemica”. Prima l’ha attaccata frontalmente, ma è stato un disastro, poi ha cercato di farsela amica e alle sue spalle metterle il gruppo contro, ma lei l’ha scoperto prima di subito e alla fine ha provato a farla dichiarare, per poi darle il due di picche e dimostrare a tutti che lei era segretamente innamorata di lui. Il risultato di quest’ultima strategia? Lui si è dichiarato, dicendo che non gli sarebbe dispiaciuto avere una relazione con Beatrice, mentre lei ha preso nuovamente le distanze.

Il piano di Massimiliano Varrese

Massimiliano, però, non si dà per vinto e ieri ha confidato alla sua ex Monia La Ferrera, di voler mettere in atto nuovo piano, perché è “tornato il vecchio Massi”: “Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessun altro. Però ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio… Oggi lo farò lì dentro (nel confessionale). Sono tornato il vecchio Massi. Il Massi quello che quando non parla più… il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Perché questo è quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, molto bisogno, c’è molto bisogno e non solo per me”.