Lo scorso 24 dicembre, Daniele Dal Moro ha annunciato sui social l’ennesima rottura con Oriana Marzoli. Già alcuni giorni prima, erano iniziati a circolare alcuni rumor che parlavano di una nuova crisi e, a distanza di poche ore, l’imprenditore veneto ha rivelato che la modella di origini venezuelane lo ha lasciato.

“Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla mai più, che gli ho rovinato la vita, che gli dà fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me. Penso sia sufficiente. Ora basta ca*armi il ca**o”.

Poi, Daniele ha aggiunto: “Avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid, ma non è servito. Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare, è come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso chiaramente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Io cerco l’amore, quello vero”.

Alcune ore fa, Oriana ha rotto il silenzio sul suo canale YouTube in merito alla fine della relazione con Daniele: “Sono una che idealizza troppo e sto cercando si smettere. E anche se nella mia testa mi piacerebbe che le cose fossero diverse, se la realtà è diversa devo imparare a fermarmi, perché mi faccio del male e faccio del male anche all’altra persona in una coppia. Evidentemente le colpe non sono solo di una persona, sono di entrambe, in misura maggiore o minore, va bene. Ma sarà sempre di due persone, è impossibile che una persona sia completamente sia cattiva e l’altra completamente buona. Bisogna imparare a fermarsi e a dire ‘cosa vuoi per la tua vita, cosa ti rende felice’, e non sto parlando dei momenti belli, sto parlando del tipo di persona che ti rende felice, che tipo di reazioni puoi permetterti, sono tante cose. Ho anche molta pazienza, molta resistenza, ma non voglio commettere lo stesso errore di allungare una cosa che fa male ad entrambi. Semplicemente questo. Sono maturata molto anche nel modo di separarmi o di allontanarmi”.