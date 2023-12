Mirko Brunetti, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello, continua a far parlare di sé anche dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà.

Il ristoratore rietino, dopo l’ospitata a Verissimo, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in edicola oggi. L’ex gieffino, ovviamente, ha parlato delle sue due ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti: “Con Greta sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a sé stessa che alla parola ‘insieme’. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee su entrambe, sono due persone con cui ho provato tanto, non mi sono indifferenti”.

Mirko Brunetti ha poi lanciato un “siluro” a Giuseppe Garibaldi: “Lui è furbo, si avvicina a tutte le donne. Si è avvicinato a Perla come a Beatrice, solo che con Perla non ci è riuscito".

E per quanto riguarda la possibilità di partecipare a Uomini e Donne come tronista, svela: Lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore (ride, ndr)”.