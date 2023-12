Nelle ultime settimane, fuori dalla Casa del Grande Fratello si è scatenata una vera e propria bufera sul web (e non solo) per via degli atteggiamenti avuti da Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi. Alfonso Signorini è intervenuto al riguardo nel corso di una delle ultime puntate, lanciando all’attore un ultimatum: se dovesse capitare ancora verrà squalificato.

Nella Casa, però, non è stato dato molto peso agli atteggiamenti di Varese, e molti inquilini l’hanno passare come vittima. Per tale ragione, una lettrice di Chi ha inviato una lettera ad Alfonso, nella quale si è detta amareggiata del modo in cui i concorrenti hanno trattato Beatrice: “Carissimo Alfonso, da anni seguo il Grande Fratello e devo dire che ho sempre apprezzato quanto il GF fosse attendo ad alcune dinamiche, azioni e parole… Parlando da donna ex vittima di violenza privata, vorrei urlarti tutta la mia sofferenza e rabbia nel vedere Beatrice così massacrata dagli altri concorrenti, anche dopo il tuo intervento. La loro cecità di fronte a clip che sicuramente, se viste dal proprio salotto di casa avrebbero creato indignazione, sol sofà del GF diventano solo gioco e finzione […]”.

La risposta di Alfonso Signorini

“Grazie per la sua testimonianza. Beatrice è una donna che ha una qualità rara: sa trasmettere forza. Senza retorica. E più la gente le dà addosso, più lei afferma la sua grandezza. E’ un bell’acquisto di questa edizione del GF. Quanto a Massimiliano, non credo sinceramente sia quel mostro che i social dipingono. E’ solo una persona troppo presa dal proprio ruolo. Nella Casa ci si dimentica troppo spesso che più si è sé stessi e non si recita un personaggio, più si vince”.