Nella Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è sbottato dopo che Marco Maddaloni (che lo ritiene un burattinaio) ha riportato a Beatrice Luzzi la sua teoria.

Sono ormai due giorni che il bidello calabrese continua ad attaccare l’attrice, e pare anche che durante la notte della vigilia di Natale si sia ferito ad una mano prendendo a pugni un muro. Ieri sera, però, Garibaldi ha esagerato, lasciandosi scappare delle frasi al dir poco inopportune. Giuseppe, infatti, ha detto che Beatrice ha problemi di testa.

Mentre era sul letto con Perla Vatiero e Letizia Petris, il bidello ha iniziato a sparlare della Luzzi: “Secondo me è fuori di testa, per me ha dei problemi di testa. Non può dire cose così. Che tipo di problemi ha? Ha dei problemi di testa!”. Giuseppe non ha nemmeno finito di parlare, che la regia ha subito cambiato inquadratura.

Cosa aveva detto Giuseppe su Beatrice

“Quella si sente così forte. Ma io mica sono uno sprovveduto. Non è che se ho a che fare con una donna più grande… Perché poi lei dei figli e di quello che c’è fuori se ne frega. Fa tutto per gioco. Guardate che io le capisco le cose”.

“Lei parla male di tutti e non fanno nulla. Poi io una volta rispondo e vengo attaccato. A lei nulla, la passa sempre liscia e mi sono stufato. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai”.

“Questa è una donna cattiva e una persona brutta. Ha detto che io e mio padre siamo dei maschilisti. Questa io non gliela faccio passare. E su queste frasi che ha detto andremo pure fuori. Poi con lei ne riparleremo fuori da qui. Questa brutta bas***da, brutta bast***a! Guarda a questa che mi sta facendo passare qui”.