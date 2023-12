Nel bel mezzo dell’improvvisa faida esplosa tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato un post che l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato e poi cancellato lo scorso ottobre. Secondo la Marzano, in questo sfogo Antonino avrebbe fatto delle precise insinuazioni: “C’è un post con delle insinuazioni che aveva fatto a ottobre e che poi ha rimosso pochi minuti dopo. Per me già uno che fa queste insinuazioni si commenta da solo. Quindi adesso non dicesse che è sempre stato zitto, perché qui ha parlato, anche se ha cancellato tutto poco dopo”.

Ma se Deianira ha posto l’attenzione sul post rimosso, gli utenti invece ritengono che a scatenare l’ira di Belen Rodriguez sarebbe stata una foto di Spinalbese con il suo cane.

Il post rimosso da Antonino Spinalbese

“Alcune volte mi chiedo come sia possibile basare ogni istante della vita a te. Credo di essere profondamente sbagliato 'perdermi' molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente inadeguato, per svolgere, a mio avviso “il compito” più difficile mai avuto prima.

So bene che l’amore è l’unica cosa che trascende tempo e spazio, amiamo persone che non sono più in vita, ciò mi fa capire quanto la potenza dell’amore possa viaggiare ovunque ed in ogni spazio esistente. Ho ascoltato ogni tuo piccolo sguardo ed io sarò sempre felice, qualsiasi cosa essa sia.

Sono pronto a far soffrire il mio ego, il mio ruolo, la mia esistenza, sapendoti serena e se questo dovrà mai cambiare, scenderò a dei compromessi legati a qualsiasi cosa: reputazione, immagine, lavoro e salute. Immagino ogni piccolo momento bello e anche e soprattutto brutto che dovrai affrontare nella tua lunghissima vita, cercando di non sbagliare nulla oggi, che un giorno possa mai farti vergognare che l’errore sia sempre la cosa più semplice e facile da fare.

Ogni giorno cerco di optare alla scelta più giusta nei tuoi confronti. Non ti priverò mai dei tuoi affetti, rispetto il tuo essere viva, la tua persona e continuerò a farlo. Accetterò ogni tuo singolo amore e lo farò mio. Tutto mi fa pensare a quante cose vorrei cambiare, a quante cose non mi vanno per te ma so che io sono ciò che sono grazie anche agli sbagli degli altri, che pur avendomi fatto soffrire mi hanno reso una persona felice di guardarsi dritto negli occhi. Quindi non potrò eliminare tutto perché quel tutto ti formerà”.