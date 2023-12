Alcuni giorni fa, Marco Maddaloni ha rivelato che nella Casa del Grande Fratello ci sarebbe una sorta di “burattinaio” che tira le file delle dinamiche nell’ombra. Alfonso Signorini ha provato a fargli svelare l’identità di questo furbetto, ma il judoka non ha ceduto: “E lo vengo a dire a te? Non adesso, continuerò a scrutare e capire e poi magari lo dirò a tutti”.

Durante la cena della vigilia di Natale, Maddaloni ha finalmente rivelato a Beatrice Luzzi chi sarebbe il mago delle dinamiche occulte: “Io non sbaglio mai. Ho troppo intuito. Lui è troppo giocatore. Giuseppe? Sì. Lui è un bravo ragazzo, è una brava persona. Però è lui. Quando ti dissi quella cosa era vera. Il vero giocatore segreto è lui. Muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te siamo esterni a questo. A me e te ci vogliono bene da fuori. Non può manovrarci come fa con gli altri. E come vedi era proprio lui”.

L’attrice ha concordato con il coinquilino: “Arriverà in finale vedrai. Non solo lui, anche Anita. Sì muove i fili anche di Fiordaliso e Rosy. Concordo, non muove i nostri fili. Ci vogliono bene solo fuori? Vabbè meglio così è più importante”.

Subito dopo le rivelazioni di Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi è andata a parlare con Giuseppe Garibaldi per cercare di inchiodarlo: “Mi dicono che sei tu il burattinaio. Sì me l’hanno detto?”. “Che vuol dire questa parola? Ah, ma forse lo sei tu!”, ha replicato il bidello calabrese. Poco dopo, Garibaldi si è lamentato con Perla e Letizia: “Mi fa innervosire pure durante la vigilia. Ok che sono abituato alle sue provocazioni, però non mi piace che mi dice queste cose e poi oggi che è quasi Natale”.