Nella giornata di ieri, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno dato il via ad un botta e risposta sui social in cui non hanno risparmiato attacchi e frecciatine.

A commentare il catfigh tra la showgirl argentina e il suo ex compagno anche due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, reality show al quale Antonino ha partecipato l’anno scorso. Nello specifico, due ex gieffini hanno supportato Spinalbese, ovvero Alessandro Basciano, Marco Bellavia, Nicole Murgia e Milena Miconi.

Il dj ligure ha commentato l’ultimo post dell’amico con un cuore e un applauso, commento al quale Antonino ha risposto con un cuore rosso. Poco dopo Basciano ha lasciato un altro pensiero: “Il tempo passa e condividere i momenti con i propri figli non torna indietro. Non vi è peggior cattiveria. Quindi ti sono vicino”.

Non solo Basciano, anche Bellavia ha detto la sua su quello che ha pubblicato il suo ex coinquilino. Il conduttore ha scritto che Spinalbese ha tutte le ragioni del mondo e poi ha consigliato all'ex vippone di trattenere la rabbia e il dolore e di non sfogarsi sui social: “Ciao Antonino. Volevo dirti che hai tutte le ragioni del mondo. Tu sai bene che il tempo passa e quello che dedichi, hai dedicato e dedicherai a Mia è e sarà preziosissimo. Consiglio di padre: trattieni la rabbia che ti lacera il cuore, sopporta un pochino e prepara i prossimi appuntamenti con lei. – ha continuato Marco – Poi non litigare con la madre della piccola, ma fatti valere anche legalmente se vuoi, ma soprattutto, vorrei consigliarti di non sfogarti qui in pubblico. Sono cose che fanno male, se amplificate da questi mezzi poi fan male ancor di più. Fatti sentire caro amico mio”.

Nicole Murgia e Milena Miconi, si sono limitate a commentare con un cuore (ricambiato da Spinalbese) il post di Antonino.