Nella Casa del Grande Fratello, Letizia Petris è stata messa alle stretta da Fiordaliso in merito alla sua storia con Paolo Masella.

La cantante si dice curiosa di sapere come stia evolvendo il rapporto tra i due inquilini: “Tu sei innamorata di Paolo?”, chiede in modo diretto. “Ho la sensazione che non avete ancora risolto delle cose”.

La fotografa si mostra spiazzata da tali esternazioni, il suo volto cambia espressione e cerca di giustificare subito il suo legame con il macellaio. “Più di quello che facciamo cosa dobbiamo fare? Stiamo sempre insieme!”, esclama quasi infastidita e allentandosi dal pensiero dell'inquilina. “A oggi non c'è amore né da parte mia né da parte sua, io devo vivermelo nel mondo naturale per innamorarmi”, afferma puntualizzando e facendo chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti del ragazzo.

Letizia si agita, le dispiace sapere che venga messo in dubbio il suo interesse nei confronti di Paolo e dichiara infastidita il suo disappunto. “L'amore viene con il tempo, io non so com'è lui nella vita reale”, ribatte sottolineando la sua volontà di volersi vivere il rapporto in modo leggero e tranquillo.