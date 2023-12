Nella Casa del Grande Fratello proseguono gli scontri tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Le liti tra il bidello calabrese e l’attrice non sembrano volersi fermare, e di recente Giuseppe ha usato parole decisamente forti nei confronti di Beatrice. Mentre era sul letto con Perla Vatiero e Letizia Petris, il bidello ha iniziato a sparlare della Luzzi: “Secondo me è fuori di testa, per me ha dei problemi di testa. Non può dire cose così. Che tipo di problemi ha? Ha dei problemi di testa!”. Giuseppe non ha nemmeno finito di parlare, che la regia ha subito cambiato inquadratura.

Garibaldi nei guai: televoto flash per l'eliminazione?

In molti stanno chiedendo a gran voce che venga effettuato un televoto flash nel corso della puntata del 30 dicembre 2023, così da decidere se eliminare il concorrente oppure tenerlo dentro la Casa. Al momento non sappiamo cosa accadrà. Qualcuno pensa che il tutto verrà risolto con una strigliata da parte di Alfonso Signorini, così com’è accaduto con Massimiliano Varrese.

Cosa aveva detto Giuseppe su Beatrice

“Quella si sente così forte. Ma io mica sono uno sprovveduto. Non è che se ho a che fare con una donna più grande… Perché poi lei dei figli e di quello che c’è fuori se ne frega. Fa tutto per gioco. Guardate che io le capisco le cose”.

“Lei parla male di tutti e non fanno nulla. Poi io una volta rispondo e vengo attaccato. A lei nulla, la passa sempre liscia e mi sono stufato. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai”.

“Questa è una donna cattiva e una persona brutta. Ha detto che io e mio padre siamo dei maschilisti. Questa io non gliela faccio passare. E su queste frasi che ha detto andremo pure fuori. Poi con lei ne riparleremo fuori da qui. Questa brutta bas***da, brutta bast***a! Guarda a questa che mi sta facendo passare qui”.