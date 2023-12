Nel corso della puntata del Grande Fratello di sabato 16 dicembre, dicembre, Massimiliano Varrese è stato informato da Alfonso Signorini delle polemiche sull’attore in merito alle sue parole e al suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi.

“Dopo 97 giorni il suo rapporto con Beatrice è sempre ai minimi termini. Era iniziato male e subito dopo il reset che gli abbiamo proposto, la situazione è andata aggravandosi. Lui è stato più volte richiamato, si è scusato, ma delle sue scuse non sappiamo più cosa farne. Vogliamo così chiarire con lui e metterlo al corrente di ciò che si dice fuori di lui”.

Rivolgendosi poi direttamente a Massimiliano Varrese, il conduttore ha aggiunto: “Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose. Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi. […] L’opinione pubblica sta cambiando e il tema è al centro di dibattiti politici. Quando c’è un atteggiamento irritante nei confronti di una donna diventa un caso. Può sembrare esagerato ma in questo momento non lo è. A questo proposito voglio parlare con te di questo. Sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere un violento, è una questione di atteggiamento che continui a portare avanti nonostante i miei richiami”.

“Mi sono sempre messo in discussione, sono passionale, focoso e fisico, ma non è mia intenzione nuocere qualcuno. Posso avere dell’irruenza ma è fine a sé stessa, non mi reputo una persona violenta. Non mi rendo conto di certe cose, probabilmente. Chiedo scusa a tutti, non c’è mai stata intenzione di denigrare Beatrice, chiedo scusa pure a lei. Sembro un Carabiniere, colpa della mia postura”.

Signorini a Varrese: "Alla prossima sei squalificato"

Nonostante le scuse, Signorini ha ammonito il concorrente avvisandolo che sarà squalificato qualora dovesse rendersi protagonista di un altro episodio del genere. “Ne prendo atto. Se resterò ancora qua dentro, mi metterò a lavorare su questo mio aspetto, su questa irruenza”, ha promesso l’attore. Beatrice Luzzi si è detta disponibile a tendergli una mano: “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano. Lui è molto altalenante nei miei confronti. Mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, sono felice perché abbiamo tante cose in comune”. L’analisi migliore dell’intera questione, che ha concluso il discorso, è arrivata dal conduttore: “Credo lui sia entrato talmente nella parte del tuo rivale, che non distingue più la realtà dalla finzione. Questo può accadere in un reality come il Grande Fratello”. Si è detto d’accordo Varrese: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica, voglio mostrare che si può lavorare su un carattere come il mio. Voglio tronare a vivermi questo programma”.

Massimiliano sembra aver cambiato atteggiamento, ma solo nella forma, non nella sostanza. Nelle ultime ore, l’attore non ha dato tregua alla collega ed ha continuato a punzecchiarla e a lanciarle frecciatine (oltre che ad aizzare gli altri inquilini contro di lei). Martedì notte, mentre la Luzzi stava giocando a carte con Vittorio e Stefano, Varrese è passato, e a bassa voce ha detto: “Cara, purtroppo i passerotti volano e parlano e le cose ti arrivano all’orecchio lo stesso”.

Il piano di Massimiliano Varrese

Varrese non ha alcuna intenzione di darsi per vinto, e ieri ha confidato alla sua ex Monia La Ferrera, di voler mettere in atto nuovo piano, perché è “tornato il vecchio Massi”: “Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessun altro. Però ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio… Oggi lo farò lì dentro (nel confessionale). Sono tornato il vecchio Massi. Il Massi quello che quando non parla più… il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Perché questo è quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, molto bisogno, c’è molto bisogno e non solo per me”.

L'aereo per Varrese scatena una rivolta sui social

Intanto, questo pomeriggio, sopra la Casa è volato un aereo di supporto per Massimiliano: “Forza Max, tutte con te #Maxers”. Il gesto del fandom dell’attore ha però scatenato una vera e propria rivolta sui social. “L'aereo più orrendo e indecente che abbia mai visto. Come si può scrivere una cosa del genere quando stava pure rischiando la squalifica per i comportamenti e le frasi orrende”, scrive un utente. E ancora: “Questo schifo quando fuori le donne, attiviste e giornali sono mesi che chiedono la squalifica, bella figura che ci fanno a legittimare certi comportamenti”.