Si respira un’aria di fortissima tensione nella Casa del Grande Fratello all’indomani della puntata infuocata andata in onda ieri sera. Protagoniste assolute Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che hanno avuto uno scontro infuocato durante la diretta.

L’attrice ha accusato l’ex fidanzata di Mirko Brunetti di essere una maleducata: “Mi ha attaccata di sponda, è viziata, tremenda". Nella puntata di iera sera, martedì 23 gennaio, entrambe hanno ascoltato le accuse che si sono rivolte a vicenda nel corso della settimana: "Sono pietrificata", ha commentato l'attrice dopo le parole della coinquilina, che ha sostenuto di poterla "liquidare in un attimo".

Il confronto tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi

"Dici che io penso tanto a me stessa, ti domando ‘le asciugamani del bagno, pulite e profumate, le hai trovate?'. Chi la fa la lavatrice? I conti li fai come vuoi tu". Così Perla Vatiero ha iniziato il confronto con Beatrice Luzzi in diretta al GF. "Mi sento sotto una mitragliatrice. Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Sei individualista, pensi solo a te stessa. Ha portato qui dei modi da boss", ha replicato l'attrice. Le due hanno iniziato a discutere sulle faccende domestiche. "Io non sono qui per fare la guerra. Il percorso è personale, a me non importa vincere. Ho 25 anni, devo crescere e migliorare" ha commentato la Vatiero. "Fa paura, aiuto" ha continuato la Luzzi.

Letizia furiosa con Perla

Nelle ultime ore una scena non è passata inosservata. Perla, infatti, ha rimproverato Letizia Petris perché stava parlando con Beatrice. Ma la fotografa non ci sta, e le risponde per le rime: “Amò, io non mi metto a parlare con lei. Io ero seduta per i ca**i miei a fumarmi una sigaretta e loro si sono seduti. Cosa faccio, mi alzo e me ne vado? Cioè, scusate, abitiamo tutti qua! Anche quando io ho litigato con Stefano tu ci parlavi tranquillamente… Se io mi siedo e sto fumando e lei si siede di fianco a me non posso fare niente. Non posso alzarmi e andare via perché è maleducazione. E’ così, è educazione… Se sono seduta mi alzo e me ne vado?”. Letiza lascia Perla in zona beauty e va via piuttosto contrariata.