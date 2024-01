La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata senza dubbio una delle più movimentate di questa edizione. Nel corso della diretta, infatti, abbiamo assistito allo scontro infuocato tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che è andato avanti per diversi minuti. Al momento, tra l’attrice e l’ex fidanzata di Mirko Brunetti non c’è stato ancora nessun chiarimento, ma non è escluso che nelle prossime ore le due gieffine decidano di avere un confronto.

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà tra le due regine della Casa di Cinecittà, Deianira Marzano ha svelato un retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso. Secondo l’esperta di gossip, infatti, questa notte, al termine della puntata del GF, le famiglie di due concorrenti avrebbero litigato sui social. Ma non è tutto, perché le due famiglie in questione avrebbero anche minacciato diffide reciproche.

Ecco cosa ha scritto Deianira su Instagram: “Un conoscente mio e di Amedeo (Venza, ndr) ci ha appena informato che stanotte due famiglie di concorrenti del GF abbiano litigato su Instagram in privato minacciandosi diffide […]. Non si possono dire i nomi, ma lo vorremmo tanto dire, credetemi”.