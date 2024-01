Perla Vatiero è stata la protagonista assoluta della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha avuto prima un confronto con Stefano Miele per i fatti accaduto qualche notte fa e per la frase infelice che lo stilista aveva rivolto a Greta Rossetti, per poi avere un accesissimo faccia a faccia con Beatrice Luzzi. Le due non se le sono mandate a dire, confermandosi di fatto le candidate principali alla vittoria finale.

L’attrice ha accusato la coinquilina di non darsi da fare nella Casa. Una questione tirata in ballo da Fiordaliso anche durante le Nomination con i piramidali: “Voto Perla ma non perché ho paura. E’ per dure che deve fare qualcosa in casa. Poi è una di quelle con cui parlo meno, è molto chiusa nel suo gruppo. Prendete questo programma più alla leggera. Qua non si può più parlare Che due pa**e!”.

Massimiliano Varrese ha pescato il piramidale nero, e ha votato Fiordaliso per i modi in cui si è approcciata alla Vatiero: “Si è scagliata con veemenza contro Perla per la questione dei piatti”.

Al termine della diretta, Fiordaliso, parlando con Stefano Miele, ha svelato di conosce la ragione per cui Massimiliano l’ha nominata: “Ma io lo so il vero motivo per cui Max mi ha nominata. Sai perché? Vuole stare nel team di Perla, ti pensi che sono scema? Sa che gli conviene per fuori”.