Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, martedì 23 gennaio, Mirko Brunetti è entrato nuovamente nella Casa, e prima di incontrare Perla Vatiero ha avuto un confronto con Greta Rossetti. Dopo l’incontro, l’ex tentatrice è tornata nel salone e ha fatto una rivelazione a Letizia Petris e Paolo Masella.

“Mi ha detto una roba strana prima, una rivelazione che non ho ben capito. Mi ha detto una frase strana, mi ha detto ‘fuori son successe nel mentre tante cose che non sai, quindi non continuate a parlare di quello che è stato’. Non so ragazzi. Voi l’avete sentito? No? Allora chiedo a Perla quando torna qui. Sì dopo lo chiedo a lei perché non ho capito il senso”.

Le parole di Mirko per Greta

“Grazie degli auguri. Ho sentito quello che avete detto e sono contento. Il vostro rapporto adesso è bello ed è un bellissimo messaggio. Non era scontato, ma non mi piace quando mi psicoanalizzate. Quando lo fate non è il massimo. Non so se vi fa benissimo affrontare gli stessi discorsi. Quando tu sminuisci quello che c’è stato tra di noi secondo me lo fai per essere accettata qui. Poi sono d’accordo che la forma era sbagliata, ma non rinnego nulla di quello che è successo. E se la forma era sbagliata, la sostanza c’era. Non serve né sminuire e né etichettare. Anche perché io so quello che tu hai sofferto dentro e dopo quel programma. Abbiamo vissuto mesi molto intensi. Quando dici che io e Perla ci amiamo credo tu lo faccia perché vuoi fare il Cupido della situazione”.