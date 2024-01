Oggi, martedì 23 gennaio, Giuseppe Garibaldi compie trentuno anni. Ieri, allo scoccare della mezzanotte, il bidello calabrese ha festeggiato nella Casa del Grande Fratello insieme ai coinquilini.

Giuseppe è particolarmente emozionato e ringrazia i compagni di avventura per l’affetto ricevuto. Mentre sono tutti in Casa a brindare, gli inquilini vengono attirati in giardino dal suono dei fuochi d'artificio: una regalo speciale per Giuseppe da parte dei suoi compaesani. Ma, poco dopo, sarebbe accaduto un episodio che se confermato sarebbe gravissimo. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Dopo i fuochi d’artificio, alcuni fan di Garibaldi avrebbero urlato parole pesanti nei confronti di Beatrice Luzzi, tanto che gli autori hanno immediatamente alzato il volume della musica per impedire ai concorrenti di ascoltare cosa veniva urlato all’esterno della Casa. A rivelarlo sono Amedeo Venza e Deianira Marzano: “Urla nella notte fuori la casa del GF! Forse fan di Giuseppe hanno urlato parole pesanti contro Beatrice, parole assurde”.