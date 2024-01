Nella Casa del Grande Fratello, ieri mattina il risveglio è stato decisamente turbolento. Stefano Miele ha infatti raccontato ad alcuni coinquilini che, questa notte, Perla Vatiero lo avrebbe aggredito “a parole” perché Monia La Ferrera russava.

“Io voglio evitare momenti imbarazzanti di notte… c’è Perla che mi aggredisce chiedendomi di farti smettere di russare – dice lo stilista rivolgendosi all’ex di Massimiliano Varrese -. Io sono sconvolto, nel senso glielo dovresti dire tu… Perla mi ha detto delle cose tipo parolacce di notte, senza neanche dirmi ‘scusami per favore, potresti’. Mi ha beccato e mi ha aggredito di notte, dicendomi… cioè, dico, adesso non è neanche carino dirlo ad alta voce. Però ti giuro, una roba che non ho mai visto in vita mia”.

Poco dopo, Beatrice ha chiesto a Stefano cosa gli avrebbe detto Perla: “Ma quindi ti ha detto ‘porca pu**ana’”? “Sì”, ha risposto Miele. Ma la Luzzi ha chiesto nuovamente conferma: “C’è la clip? Ha davvero detto “porca pu**ana? Ok, allora siamo apposto”.

Ed in effetti questa “famosa” clip esiste, ed è stata trasmessa nel daytime. Si sente la Vatiero che, rivolgendosi a Stefano, dice: “Per favore… l’ho chiamato diecimila volte a Federico”, e Miele risponde: “E’ Monia che russa”. A quel punto, Perla sbotta: “Porca pu**ana, per favore diglielo. Hanno rotto le pa**e!”.