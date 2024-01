Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è stata censurata dalla regia del Grande Fratello. Il motivo? L’attrice, mentre chiacchierava con alcuni coinquilini, si è lasciata scappare la data di scadenza del suo contratto, fissata per la prossima settimana (ovvero lunedì 29 gennaio).

“Io c’avevo scritto fino al 29 gennaio… Sarebbe stata una fine corretta”, ha detto prima che la regia silenziasse l’audio e cambiasse repentinamente inquadratura. Nei giorni scorsi, Beatrice ha fatto preoccupare i fan per via di un possibile abbandono. Il motivo? Un messaggio che l’attrice ha mandato ai suoi figli: “Spero che per voi sia stato più semplice. State vicini alla nonna, per favore. Per qualche settimana ancora. Reggiamo eh? Abbiate pazienza ancora per un po’ ragazzi e poi staremo ancora insieme”.

Negli ultimi giorni, la durata del GF è senza dubbio un tema ricorrente tra i concorrenti. In particolare, un gieffino avrebbe già pianificato di uscire dalla Casa non appena il contratto glielo permetterà, senza essere costretto a pagare alcuna penale. Marco Maddaloni ha rivelato a Paolo Masella che il suo impegno con il Grande Fratello terminerà il prossimo 31 gennaio, e che per lui questi sono gli ultimi dieci giorni tra le mura del loft di Cinecittà. “Tanto ormai me la vivo così… fratè abituati perché questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi. Perché dieci giorni? Il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me”.