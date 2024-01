Myrta Merlino si è occupata durante Pomeriggio 5 delle anticipazioni relative al Grande Fratello in vista della trentaduesima puntata che andrà in onda questa sera. In studio anche Cesara Buonamici, che nella querelle che vede protagonisti Stefano Miele, Perla Vatiero e Greta Rossetti, si è schierata a favore delle due ex di Mirko Brunetti

“Io trovo molto bello il comportamento di queste due ragazze. Nonostante la situazione confusa, Mirko e Perla a Temptation si sono lasciati e lui si è messo con Greta e poi si sono lasciati tutti, ma tra le due ragazze è sfociata una solidarietà. Si sono dette ‘noi perché non possiamo essere amiche?’ e adesso lo sono. Greta ha riflettuto, ha capito che forse tra Mirko e Perla c’è ancora qualcosa. Due donne che fanno squadra ed è una bellissima immagine. Quindi io approvo questa nuova unione”.

E’ alquanto strano che la Buonamici parli di una “nuova unione”, visto che solo pochi giorni fa Perla ha detto: “Con Greta non potrei mai avere un’amicizia. Se fuori c’è lei a una cena io magari nemmeno vengo. Anche se siete in venti magari evito comunque. Magari posso farlo una volta, ma forse nemmeno, dipende che mi dice la testa”.

L’opinionista ha anche detto la sua su Giuseppe Garibaldi: “Giuseppe è armato di una passione incontenibile e gli esce fuori da tutti i pori. Bacia tutte e fa ballare tutte. Anche le gieffine gli fanno i complimenti e dicono che lui è l’unico che invita a ballare è lui, gli altri non lo fanno. Ha questa passionalità”.

Myrta ha poi chiesto a Cesara di commentare Beatrice Luzzi e lei ha tirato in ballo Perla: “Beatrice è rilevante nella casa? Sì, ma sta nascendo un ruolo da contraltare ed è quello di Perla. Sono molto diverse per età, professione, ma esce fuori la personalità importante di Perla. Tanto che Beatrice ritiene che gli attacchi di Perla a Stefano siano mirati a lei stessa. Quindi si sono create delle fazioni”.