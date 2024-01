Alcune ore prima di rientrare nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Federico Massaro, Massimiliano Varrese, Greta Rossetti e Perla Vatiero, Mirko Brunetti è stato ospite di Casa Chi e ha fatto delle rivelazioni sulla sua ex. Il ristoratore rietino non ha chiuso la porta ad un possibile ritorno di fiamma con Perla, e ha anche detto che se lei decidesse di riprovarci lui potrebbe anche rinunciare al trono di Uomini e Donne.

“La vedo cambiata in meglio Perla. Penso si sia anche pentita di alcuni comportamenti che ha avuto con me. Paolo sostiene che io e lei stiamo ancora insieme? Dentro la casa mi stanno psicoanalizzando. Comunque no, non stiamo insieme adesso. Poi quello che sarà in futuro vedremo. Adesso sto bene così perché sto metabolizzando molte cose e mi sono preso del tempo, cosa che non avevo mai fatto. Ma credo che serva anche questo.

Se io e Perla non ci siamo mai lasciati come dice Greta? Mi dispiace che dica questo, io potrei dire lo stesso di lei, perché entrambi siamo usciti da una relazione grande. Tra noi c’era qualcosa di vero. Non è stata un passatempo o un cuscinetto come ha detto. Non era il momento e la forma giusta per stare insieme.

Se farei il trono di Uomini e Donne anche se Perla tornasse e volesse rimettersi insieme a me? Rinuncerei, no non lo farei il trono. Sicuramente quando Perla uscirà è normale che ci vedremo e faccia a faccia senza telecamere parleremo. Perché io e lei abbiamo un valore e dovremo parlare serenamente.

Potrei pensare invece di tornare al Grande Fratello, ma non credo che sia il luogo giusto per confrontarsi e dare una svolta o un finale a questa storia con Perla. Però fuori sono rinato e sto meglio che dentro la casa del GF. Quindi non dico di no, potrei tornare se me lo chiedessero, ma ci dovrei pensare sicuramente”.