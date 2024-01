Sara Ricci, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, ha rivelato al settimanale Chi di aver “aver spinto l’acceleratore” nel rapporto con Beatrice Luzzi.

“Cosa avrei fatto diversamente? Sicuramente avrei taciuto ancora di più. I primi giorni sono stata zen, ma sapevo di dover entrare in gioco. E il pretesto me lo ha dato Beatrice, quando si è augurata che uscissi dalla Casa. Pensavo ci fosse rimasta male perché non dormivo più con lei, mi ero spostata su un letto che era libero. Ed è vero anche che in Casa me la prendevo comoda, volevo annoiarmi, ma non trovavo il tempo perché c’era sempre qualcosa da fare. Ma dirmi che ero “arida” mi sembrava troppo. Se ho recitato? Diciamo che ho spinto l’acceleratore, sapevo che comunque eravamo in un programma televisivo, per me era un lavoro. Nella vita sono abituata a essere giudicata, ma qui dovevo replicare”.

Ieri sera al Grande Fratello Party, Samuel Montegrande che rivelato di essere stato a cena con Sara Ricci, che gli avrebbe fatto delle confidenze. L’attrice avrebbe dichiarato di aver recitato su tutto e di apprezzare molto Beatrice Luzzi: “Ero con Sara Ricci e mi ha confermato quello che dice Beatrice. Sì mi ha detto che Perla non fa nulla in casa al GF. Sì che non fa niente. Mi ha detto che sta rivalutando molto Beatrice e anche altre cose, qualche gossip anche. Mi ha ammesso che ha recitato, me l’ha ammesso. Su cosa? Un po’ su tutto. Sul settimanale Chi aveva detto di aver recitato un pochino. Ieri sera a cena mi ha proprio confidato ‘ma guarda che io ho recitato, a me Beatrice è sempre piaciuta e la stimo tanto come donna, anzi da fuori l’ho apprezzata ancora di più'. Se ha spinto e marcato? Sì assolutamente vero”.