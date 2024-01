L’idea iniziale dei vertici Mediaset era quella di mettere al bando comportamenti trash e troppo sopra le righe, a favore di un Grande Fratello più pulito e sereno. O almeno questa era l’intento e, sebbene alcune cose sembrano essere cambiate, altre parrebbero essere rimaste più o meno le stesse. Anche quest'anno, infatti, gli utenti sui social si indignano spesso per alcune immagini catturate dalle telecamere nella casa, che non hanno nulla a che fare con la diretta trasmessa su Canale 5 in cui i concorrenti, litigate a parte, appaiono tutti al proprio posto.

Nelle ultime ore, si è verificato l’ennesimo episodio che ha indignato i telespettatori. Sui social, infatti, sta circolando un video nel quale si vede Federico Massaro approcciarsi alle spalle di Letizia Petris, che dopo pochi secondi si allontana con una piccola spinta indietro.

Sul web sono tantissimi gli utenti che hanno condannato il gesto del modello: “Sono in difficoltà a vedere questo video, questi atteggiamenti fanno schifo e non è la prima volta”, ha commentato un utente. “E per fortuna Paolo (Masella, il fidanzato di Letizia, ndr) non ha visto niente, se no sai che macello viene fuori?”. In molti hanno anche chiesto la squalifica immediata di Federico Massaro.