Quella di ieri è stata una serata di grandi emozioni per Giuseppe Garibaldi, che durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha potuto riabbracciare la sua famiglia in occasione del suo compleanno. Tuttavia, al web non è sfuggito un commento di Anita Olivieri, che sapeva già essere a conoscenza dell’incontro tra il bidello calabrese e i parenti.

“In questi quattro mesi i cambiamenti sono tanti, ma i tuoi valori non sono mai cambiati, perché tu sei un ragazzo altruista, umile, onesto. Un ragazzo che io ammiro perché mi ha insegnato tanto e se io oggi sono così è per merito tuo. Sono contento così come sono e ti devo dire grazie. Rimani sempre come sei perché sei il numero uno”, sono state le parole del fratello di Garibaldi.

Ma ad un certo punto, un commento di Anita Olivieri ha scatenato l’ennesima polemica. Prima che Giuseppe lasciasse la Casa per raggiungere in studio, la gieffina ha lasciato intendere di essere già a conoscenza della sorpresa, al punto da affermare: “Che bello che Giuseppe sarà in studio e rivedrà tutti, la famiglia”.

Ovviamente, le parole di Anita hanno riacceso i fari sulla circostanza che la concorrente sia a conoscenza di determinate dinamiche, e che continui ad avere un rapporto preferenziale con uno degli autori.