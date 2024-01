E’ esploso il “Limoncello-gate” nella Casa del Grande Fratello. Alcuni giorni fa, Anita Olivieri e Rosy Chin vennero beccate dalle telecamere mentre bevevano del limoncello di nascosto all’insaputa del resto dei coinquilini, e non era di certo la prima volta che accadeva

Lo scorso dicembre, infatti, si vedono le due gieffine in cucina mentre, cercando di non farsi vedere da nessuno, prendono una bottiglia e si fanno un paio di cicchetti alcolici. Ad un certo punto, però, arriva anche Giuseppe Garibaldi e le due donne mettono via tutto in fretta e furia per non farsi scoprire. Il bidello calabrese chiede poi alle due cosa stiano nascondendo e alla fine, dopo aver cercato di far finta di nulla, Anita e Rosy rivelano di aver nascosto "una cosa" per timore che gli altri potessero prenderla.

Al contempo, la concorrente romana e la chef diedero dell’alcolizzata a Beatrice Luzzi. Questo perché, in diverse occasioni, l’attrice si era lasciata andare bevendo qualche bicchiere di vino in più. Un’accusa tutt’altro che leggera che, tuttavia, cozzava con un video che è poi apparso sul web diventando immediatamente virale. Un video in cui le protagoniste sono proprio Anita, Rosy e una bottiglia di alcol.

Questa mattina, mentre erano in cucina a fare le pulizie, Beatrice ha di fatto scoperto che le bottiglie di limoncello, brandy e vino erano vuote, e ne ha chiesto conto a Rosy: “C’erano delle bottiglie di limoncello e cose varie, che fine hanno fatto quei contenuti?”. La Chin si rende immediatamente conto di essere stata “pizzicata”, e prova ad accampare qualche scusa poco convincente: “Il limoncello l’ho usato per fare la panna cotta, credimi, era un dito così, uno sputino. Il brandy l’ho usato per sfumare quando ho fatto i paccheri, e il vino da tavola ciaone, nel senso che era come lo sputo di un lama”. Ma la spiegazione di Rosy non sembra affatto convincere la Luzzi: “Che peccato, mamma mia. Mannaggia oh!”, dice in maniera sarcastica l’attrice.