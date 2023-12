Nella Casa del Grande Fratello, tutto si respira fuorché l’aria natalizia. In occasione delle festività, gli inquilini hanno avuto a disposizione qualche bottiglia di vino in più e, tanto per fare una cosa diversa, Beatrice Luzzi è finita nel mirino di Anita Olivieri e Rosy Chin. Ma cos’è successo?

La bionda manager e la cuoca hanno accusato l’attrice di essere “un’alcolizzata”. Questo perché, in diverse occasioni, Beatrice si è lasciata andare bevendo qualche bicchiere di vino in più. Un’accusa tutt’altro che leggera che, tuttavia, cozza con un video che è poi apparso sul web diventando immediatamente virale. Un video in cui le protagoniste sono proprio Anita, Rosy e una bottiglia di alcol.

Dopo aver dato a Beatrice Luzzi dell’alcolizzata, le due concorrenti sono infatti apparse in un video che in un certo senso ribalta ogni accusa. Nel video si vedono le gieffine in cucina mentre, cercando di non farsi vedere da nessuno, prendono una bottiglia e si fanno un paio di cicchetti alcolici. Ad un certo punto, però, in cucina arriva anche Giuseppe Garibaldi e le due donne mettono via tutto in fretta e furia per non farsi scoprire. Il bidello calabrese chiede poi alle due cosa stiano nascondendo e alla fine, dopo aver cercato di far finta di nulla, Anita e Rosy rivelano di aver nascosto "una cosa" per timore che gli altri potessero prenderla.