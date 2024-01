La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata particolarmente movimentata. Protagoniste assolute Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che hanno avuto un infuocato faccia a faccia.

Al termine della puntata, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti si è confidata con Vittorio Menozzi per fargli capire che non voleva attaccare anche lui: “Quello che dico, lo dico nei suoi confronti per il semplice fatto che a me, se tu hai un atteggiamento un po’ da bambino, sei come mio cugino che lo riprendo a casa e la mattina gli devo fare la colazione. Capisci quello che ti voglio dire? Per me è nulla quella cosa, se lo dico è solo perché per me è una cosa folle che lei vada ad evidenziare una cosa del genere, tra l’altro su una ragazza di 25 anni”.

Vittorio, dal canto suo, ha spiegato di aver compreso il ragionamento di Perla, e ha colto l’occasione per spiegare alla coinquilina come funziona il suo rapporto con Beatrice: “Non ce l’ho assolutamente con te, a me dispiace in generale sentire che io sono più vicino ad una persona piuttosto che ad un’altra e dover prendere una posizione. Lei ha sempre ascoltato quello che le ho detto e io ascolto quello che mi dice. C’era un periodo che non voleva più sedersi vicino a me perché mi alzavo e le dava fastidio, le cose me le dice”.

Perla ha concluso spiegando che dal suo punto di vista Beatrice avrebbe fatto meglio a stare zitta: “A te le cose le dice, ma davanti al gruppo no, perché tu sei l’unica persona che la appoggia in tutto e per tutto, e sa che se perdesse il tuo appoggio si sentirebbe persa. Io non lo farei, non lo porterei in puntata un discorso del genere pur di aggrapparmi a qualcosa, pur di attaccare quella persona. A me queste cose non vanno bene e mi è dispiaciuto tirarti in ballo, ma l’ho fatto per far capire che allora fai più bella figura a stare zitta, perché se su quella giudichi me, allora stati giudicando anche lui”.