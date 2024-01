Stefano Miele è finito nella bufera per via di una frase di cattivo gusto che ha rivolto a Greta Rossetti. Durante un confronto nella Casa del Grande Fratello tra lo stilista e l’ex tentatrice, il primo ha sottolineato: “Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex”. “No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica”, ha replicato l’ex di Mirko Brunetti.

Successivamente, parlando con Sergio D'Ottavi, Greta ha rivelato: "Quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui (Stefano, ndr) mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare” La questione è stata affrontata anche durante la puntata del GF di ieri sera, con Stefano che è stato bacchettato sia da Alfonso Signorini che da Cesara Buonamici.

Poche ore fa, però, a rendersi protagonista di un nuovo scivolone è stato Giuseppe Garibaldi. Mentre erano in cucina, Greta si china e beve qualcosa che si trova all’altezza della cintura dei pantaloni del bidello calabrese, che esclama: “Succhia!”. Una chiara allusione che ha fatto sorridere la Rossetti che, però, a differenza di quanto avvenuto con Stefano, non è rimasta scandalizzata dalla battutaccia di Garibaldi.