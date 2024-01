Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, Beatrice Luzzi ha dovuto affrontare un nuovo scontro, questa volta con Perla Vatiero. I nemici dell’attrice hanno iniziato a maturare una convinzione in merito ai presunti consenti del pubblico.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, dopo la puntata, Letizia Petris rivolgendosi a Paolo Masella, Perla Vatiero e Massimiliano Varrese ha parlato degli applausi del pubblico in studio. La fotografa ha notato che per la prima volta gli applausi erano per un’antagonista di Beatrice: “Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?”.

Ma gli inquilini non sanno che tra il pubblico c’erano due pullman di fan calabresi di Giuseppe Garibaldi, in gita a Cinecittà, oltre a decine di Perletti. Dopo le considerazioni di Letizia, Paolo ha annuito, mentre Massimiliano ha aggiunto di aver sempre previsto la caduta della regina di cuori: “Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso”.

Durante l’ultimo daytime Anita Olivieri in confessionale ha rivelato: “Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille. Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti”. Poche ore fa, inoltre, la concorrente romana, rivolgendosi a Perla, ha detto: “Sai che gli ho detto in Confessionale? Che adesso che c’è Perla da regina di cuori la facciamo diventare il cappellaio matto, dateci tempo”.

Se Anita e Varrese hanno questa convinzione perché non chiedono ai loro “sodali” di farsi nominare per finire al televoto con Beatrice?