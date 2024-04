Dopo le voci circa una presunta relazione o amicizia “speciale”, adesso Ayle e Lucia Ferrari, ex allievi di Amici 23, hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Il cantante, infatti, ha condiviso sui social una serie di immagini mentre è in vacanza insieme alla ballerina, ed in uno di queste li vediamo anche baciarsi.

In questi mesi, si è a lungo parlato di Ayle e Lucia, che ormai da diverso tempo sono al centro del gossip per via di una presunta storia d’amore. Tutto è iniziato quando alcuni utenti hanno notato una certa affinità tra il cantante e la ballerina. Ayle, dopo la sua eliminazione nel corso della prima puntata del Serale, aveva parlato a Verissimo di un’amicizia “speciale” e profonda con una persona che aveva conosciuto nel talent show di Maria De Filippi. Una volta eliminata anche Lucia, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, anche lei aveva parlato anche lei di questo rapporto con l’ex allievo di Anna Pettinelli.

Qualche giorno dopo, lui aveva pubblicato una foto con lei molto affettuosa che aveva fatto sempre più pensare che tra i due ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Sui social, inoltre, iniziarono a circolare alcune secondo cui entrambi erano stati avvistati insieme per le vie di Roma mentre si baciavano, ma non esistevano foto al riguardo. Ora, però, Ayle e Lucia sono usciti allo scoperto e hanno di fatto ufficializzato la loro relazione.

Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un collage di foto di quella che pare essere una vacanza. E con lui c’è anche Lucia, con la quale si bacia. A questo punto non sembrano esserci più dubbi: i due ex allievi di Amici 23 sono una coppia a tutti gli effetti.