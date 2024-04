Alcuni giorni fa, un naufrago de L’Isola dei Famosi ha rubato un cestino contenente del cibo che era destinato ad uno dei cameramen che si trovano in Honduras. Il “ladro”, però, non si è mai fatto avanti, mentre Khady Gueye e Pietro Fanelli hanno confessato ammettendo di aver accettato del riso: “Avevamo fame e abbiamo mangiato quello che ci è stato dato. Sfido chiunque a dire di no in una situazione simile”. La modella ha anche aggiunto che altri concorrenti sono coinvolti: “Ci sono altri che hanno mangiato e stanno zitti. Uno di loro è un insospettabile, nessuno può immaginarlo”.

Ieri sera, durante la puntata del 22 aprile, Vladimir Luxuria ha concesso al gruppo l’ultima possibilità: “Chi ha mangiato il riso può ammetterlo adesso. Questo non è un processo, non è nulla di così grave, ma avete l’ultima chance di dire tutto, accettare le vostre colpe, altrimenti ci sarà una penalità per tutti”. Nessuno di loro, però, ha vuotato il sacco, e alla fine “lo spirito de L’Isola” ha deciso di togliere il fuoco.

Quasi tutti i naufraghi si sono mostrati affranti (Matilde Brandi è addirittura scoppiata a piangere), tranne uno, ovvero Joe Bastinich, che ha abbassato la testa ed è rimasto in assoluto silenzio. Circostanza che è stata notata da molti utenti, che sui social hanno ipotizzato che il “ladro” potesse essere proprio l’imprenditore italo-americano: “Khady parla di insospettabile, Joe non dice nulla e guarda a terra, quindi se tanto mi dà tanto”; “Il cestino l’ha rubato Joe Bastianich. L’unico che alla notizia dello spegnimento del fuoco, ha chinato il capo per terra. Ed è rimasto muto”; “Secondo me è stato Joe e non lo ammetterà mai conoscendolo”.