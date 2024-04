Eliminata nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 23 insieme a Lil Jolie, Gaia De Martino, prima di lasciare la scuola, ha rivolto un pensiero ad ogni suo ex compagno rimasto ancora in gara.

La ballerina ha voluto innanzitutto ringraziare Aurora, che l’ha sostituita in queste settimane: “Non era scontato, perché comunque è stato un peso per te nel bello e nel brutto. Quindi ti ringrazio”.

Poi, Gaia ha proseguito: “Sarah, mi è dispiaciuto sentire che se tu c’eri o non c’eri non sarebbe cambiato nulla. Spero che tu non lo dica mai più perché hai una dolcezza incredibile”. A seguire ha rivolto belle parole anche a Sofia: “Credo tu sia molto avanti rispetto a tanti. Hai una mentalità che va oltre. Ho imparato tanto da te”.

A Martina, invece, ha ricordato quanto la reputi un’amica importante, mentre invece Dustin lo ammira per il coraggio avuto di mettersi in gioco in un Paese che non è il suo. Successivamente, Gaia ha speso parole d’affetto anche per Holden: “Hai un modo di dire le cose… hai una profondità quando le dici… mi è sempre piaciuto passare del tempo con te. Ti ringrazio, davvero. Perché nei discorsi ho sempre accolto i punti di vista, grazie a te”.

Infine, l’ormai ex allieva di Raimondo Todaro ha detto un grazie speciale a Marisol e Petit: “Mari, io e te abbiamo tanto in comune e abbiamo parlato tanto e mi sei stata vicina. Tu invece Petit sei sempre stato un po’ mio cugino, uno di famiglia. Ho sempre visto un animo buono e una persona semplice. È bello conoscere persone come te”.