Sergio D’Ottavi, tra i protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, in una lunga intervista rilasciata ai colleghi di SuperguidaTv, ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, durante il quale ha iniziato una relazione con Greta Rossetti, che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Innanzitutto, l’ex gieffino ha tracciato un bilancio della sua avventura nella Casa di Cinecittà: “E’ stata un’esperienza unica, irripetibile. Mi sono sentito un privilegiato. Essendo la mia prima volta in tv e in un reality, peraltro il papà di tutti i reality, non sapevo a cosa sarei andato incontro ma essendo uno spirito libero mi sono adattato subito alla situazione. Mi sono divertito tanto”.

Poi, Sergio ha parlato della storia con Greta: “I colpi di fulmine sono imprevedibili. All’inizio ho scoperto dei lati del suo carattere che lei stessa faceva fatica ad esternare e mi riferisco alla sua sensibilità. In Greta ho percepito il desiderio di amare ma anche di essere amata con rispetto, fiducia e serenità. La nostra relazione sta andando meglio di come ci saremmo aspettati. All’interno della Casa non potevamo vivere la vita a 360 gradi ma ora che stiamo fuori la relazione sta andando benissimo”.

E ancora: “Se stiamo pensando ad una convivenza? Stiamo affrontando la distanza seppur in modo relativo perché da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati. Sentivamo l’esigenza di viverci fuori e recuperare il tempo perso nella casa. Per il momento, io vivo a Roma, lei a Milano ma se le cose dovessero andare bene potremmo pensare ad una convivenza”.