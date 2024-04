La relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, procede a gonfie vele. C’è qualcuno, però, che proprio non la vedrebbe di buon occhio. Stiamo parlando di Francesco Saverio D’Ottavi, papà dell’ex gieffino. Gli ultimi giorni, infatti, sembrano essere stati particolarmente turbolenti tra padre e figlio.

Sergio sembra aver completamente archiviato l’amicizia con Beatrice Luzzi e Stefano Miele (con i quali aveva stretto un legame fortissimo all’interno della Casa più spiata d’Italia prima di iniziare la frequentazione con Greta) dopo aver terminato la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad esprimere un’opinione al riguardo ci ha pensato papà Francesco Saverio, che su Facebook ha commentato un video in cui Stefano si lamentava dell’assenza dell’amico e non solo.

“Buon pomeriggio e grazie per darmi la possibilità di leggere. L'unico che ha ragione è Stefano. Gli altri hanno tutti torto, compresi i nostalgici delle dinamiche interne che sono finite da un pezzo con il reality. Resto fan della Luzzi e non sono nel pi*ello di nessuno per poter capire che cosa accade agli altri uomini, figlio ed altri concorrenti maschi compresi”, ha scritto Francesco Saverio, lamentandosi del comportamento del figlio che seguirebbe troppo la fidanzata Greta e si sarebbe dimenticato di amici e famiglia.

Stefano Miele su Sergio D’Ottavi: “Lo abbiamo perso”

“Sergio? Non lo so, lui è sparito, non so cosa dirvi di Sergio, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”.