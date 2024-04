Potrebbe presto nascere la prima coppia a L’Isola dei Famosi. A Cayo Cochinos ci sono due naufraghi che negli ultimi giorni si stanno avvicinanti e che sono stati anche beccati a flirtare.

Khady Gueye e Artur Dainese si sono seduti l’uno accanto all’altro davanti ad un falò ad ascoltare Joe Bastianich che ha suonato la chitarra e cantato per il gruppo. I due sono praticamente inseparabili, e nell’ultima settimana si sono avvicinati ancora di più. Venerdì pomeriggio hanno anche "disturbato" Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vezzali che cercavano di riposare. “Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema, andate a fare pucci pucci un po’ più in là se non è troppo disturbo”.

Le parole di Sonia Bruganelli

C’è da dire che Sonia Bruganelli aveva già intuito che stava accadendo qualcosa. Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, infatti, ha notato la vicinanza tra i due naufraghi e l’ha fatto notare a Vladimir Luxuria: “Ti dico chi per me merita di rimanere in questa nomination. Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur. Cosa intendo con questo discorso? Lui è entrato in gioco facendo in bastian contrario su tutto, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha capito che anche quello non funzionava probabilmente e adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese”.