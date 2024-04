Endless Love, la nuova serie tv turca sbarcata su Canale 5, da qualche mese sta ottenendo molto successo.

Sul web trapelano molte anticipazioni di ogni singola puntata, in quanto questa serie, o dizi, è stata trasmessa in Turchia dal 2015 al 2017 con il nome Kara Sevda, andando in onda in 110 Paesi.

Nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento di The Best International Soap Opera agli Soap Awards France, e i protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül sono gli unici attori turchi ad aver ricevuto una nomination come Best International Actor and Best International Actress.

Una grande produzione che ha ricevuto molti premi come: Premio speciale ai Seoul International Drama Awards, candidatura come miglior serie TV ai Turkey Youth Awards, e nel 2017 il premio International Emmy Award come miglior telenovela. Sono ben due stagioni, la prima è composta da 35 puntate, mentre la seconda da 39 puntate.

La trama della serie tv Endless Love

La trama di Endless Love ruota attorno alla storia d’amore di due studenti, Nihan (interpretata da Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit), che, dopo essersi incontrati in maniera del tutto casuale, iniziano una storia d’amore duratura e profonda. Ben presto, però, la ragazza si vedrà costretta a sacrificare tutto per portare avanti un segreto che riguarda la sua famiglia. La mamma di Nihan, dato che la famiglia ha problemi dal punto di vista economico, impone alla figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoğlu, che nutre da tempo dei sentimenti per la giovane. Dopo tante peripezie, inganni e intrighi il finale è sconvolgente.

Secondo quanto si legge sul web, nel corso della seconda stagione, sembra arrivare finalmente l’opportunità per Nihan e Kemal di stare insieme felicemente. Ma ancora una volta le differenze economiche e sociali tra ricchi e poveri portano numerose complicazioni. L’epilogo di questa grande storia d’amore però è davvero drammatica. Kemal muore. Il ragazzo si sacrificherà per salvare Nihan e la figlia Deniz.

Nessun lieto fine, quindi, per la serie. Come reagiranno i fan italiani a questo triste finale di stagione?