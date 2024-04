Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne si avvia ai titoli di coda. Durante le ultime registrazioni, la tronista ha dovuto prima fare i conti con la segnalazione su Mario Cusitore (prima smentita e poi confermata dal corteggiatore), che hanno spinto l’ex dama del Trono Over a maturare la decisione di eliminarlo. Poi la decisione di Pierpaolo Siano di lasciare il programma. Ida si è improvvisamente ritrovata senza corteggiatori, e per questo motivo il suo trono potrebbe giungere ad un epilogo senza lieto fine. Oggi, lunedì 29 aprile, si terrà una nuova registrazione, durante la quale, con ogni probabilità, scopriremo che tipo di piega prenderà il trono della Platano.

Nel frattempo, alcune mosse social di Pierpaolo non sono passate inosservate. Il corteggiatore (anzi, ex corteggiatore) è stato taggato in alcune storie pubblicate su Instagram da una ragazza, nelle quali si vede prima la città di Bergamo e poi una rosa appoggiata sul tavolo di un ristorante.

Ma non è tutto. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha pubblicato in una storia su Instagram una foto che lascerebbe pensare un possibile messaggio in codice di Ida rivolto a Mario. La tronista indossa un anello che le ha regalato il corteggiatore partenopeo in una delle puntate del dating show di Maria De Filippi, oppure è uno molto simile. Inoltre, pochi istanti fa, la Platano, in una Instagram story, ha scritto: “Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte”. A questo punto non ci resta che attendere quale piega prenderà il trono di Ida Platano. Restate sintonizzati, vi forniremo le anticipazioni questa sera.